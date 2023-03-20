В Нидерландах на подбитом танке РФ неизвестные нарисовали символ Z: делом занялась полиция. Фото

В Нидерландах неизвестные нарисовали на уничтоженном российском танке символику путинских террористов – букву Z. Инцидент произошел перед Музеем свободы в населенном пункте Грусбек.

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Расследованием этого дела занялась полиция. Об этом сообщает Gelderlander (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам директора музея Виля Лендерса, сотрудники максимально быстро удалили краску и сообщили в полицию. Также он добавил, что подобные действия должны быть наказаны.

Символ Z обнаружил волонтер музея, рассказавший посетителям о танке. Он немедленно сообщил об инциденте руководству. Теперь в музее ищут дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи.

Стоит отметить, что уничтоженный российский танк Т-27Б и изрешеченная пулями украинская машина скорой помощи уже несколько дней находятся в Музее свободы в Грусбеке. Украинская армия захватила танк в марте прошлого года после того, как во время российской атаки на Киев он подорвался на мине. По данным Музея свободы, выставка является протестной и информационной кампанией. В конце февраля этот танк стоял перед посольством России в Берлине в знак протеста против войны.

Напомним, в одной из школ Орловской области РФ учителя заставили школьников шить для оккупантов, воюющих против Украины, "талисманы". Их делают в форме персонажа детской книжки о чебурашке.

Ранее сообщалось, что на полках магазинов в России появилась водка с названием "Путинка Z". Кремлевский диктатор получает доход с каждой бутылки.

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