В Нидерландах известного политика подозревают в подготовке покушения на премьера

В Нидерландах был задержан известный политик Арнуд ван Доорн, который является лидером партии Гаагского единства. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра страны Марка Рютте.

Об этом пишет ВВС. Служба безопасности главы правительства зафиксировала его подозрительное поведение возле спортзала, где тренируется Рютте.

В воскресенье, 27 сентября, политик был арестован, а после допроса в понедельник, 28 числа, его отпустили под подписку о невыезде.

Сам ван Доорн утверждает, что он вез лекарство для кошки и остановился попить кофе, а место случайно совпало с тем, где находился премьер.

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Политик был членом Партии свободы, а в 2012 году он принял ислам и основал партию Гаагское единство, однако его политсила не получила мест в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября под Киевом было совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия. Сам Шефир не пострадал, но был ранен его водитель.