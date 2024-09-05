В непризнанном Приднестровье запретили употреблять слово Транснистрия: считают его 'проявлением нацизма'

В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" запретили употреблять слово "Транснистрия". Этот термин приравняли к "проявлению нацизма".

Видео дня

Об этом пишет NewsMaker. Теперь тем, кто будет употреблять слово "Транснистрия" в "ПМР", грозит административная ответственность – до 15 суток ареста или штраф.

Его размер зависит от статуса "нарушителя": до 370 местных рублей для физических лиц (около 416 леев), 700 рублей для должностных лиц (около 787 леев) и 9 тысяч рублей для юридических лиц (около 10,1 тысячи леев).

Депутаты местного так называемого парламента единогласно поддержали соответствующее предложение приднестровского лидера Вадима Красносельского. Сам он заявил о "восторжествовании исторической справедливости".

Инициативу Красносельского депутаты поддержали уже в двух чтениях.

Что такое Транснистрия

Транснистрией (в переводе с румынской "Заднестровье") в Румынии называют Приднестровье – регион вдоль левого берега реки Днестр, заселенный преимущественно украинцами (русинами) и молдаванами (волохами).

Во время румынской оккупации между 1941 и 1944 годами на этой территории было создано Губернаторство Транснистрия. В отличие от Бессарабии и Буковины, Транснистрия формально в состав Румынии не входила. Румыны получили от немцев только мандат на временное правление и экономическую эксплуатацию Транснистрии.

С приближением фронта в начале 1944 года Транснистрия передана румынской, впоследствии немецкой военной управе. В марте 1944 года на территорию Транснистрии вошли советские войска.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля в самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республике" заявили о новой атаке дрона-камикадзе. В 14:35 он якобы атаковал воинскую часть в Рыбницком районе "ПМР" в шести километрах от границы с Украиной.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что наше государство не имеет отношения к этому событию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!