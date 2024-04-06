В Приднестровье заявили об атаке дрона на воинскую часть: в ГУР МО отреагировали

В пятницу, 5 апреля, в самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республике" заявили о новой атаке дрона-камикадзе. В 14:35 он якобы атаковал воинскую часть в Рыбницком районе "ПМР" в шести километрах от границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении на сайте так называемого министерства госбезопасности "ПМР". Заявляется, что целью атаки была радиолокационная станция, которая получила незначительные повреждения, жертв вследствие попадания нет.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", – заявили в "министерстве".

В молдовском Бюро политики реинтеграции сообщили, что проанализировали информацию о возможном инциденте и заявили, что "ряд вызовов в регионе, направленных на вызов паники и напряжения – продолжается". Это делается в частности для привлечения внимания к региону.

"Выяснение обстоятельств и квалифицированные расследования могут проводить только компетентные по закону юридические органы, которые, однако, не имеют доступа к целевому периметру", — говорится в сообщении.

Между тем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что наше государство не причастно к этому событию и точно "не тратило бы ценные дроны для подобных мелких провокаций". Об этом в комментарии "Суспільному" сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки "ПМР" к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 марта в Приднестровье заявили об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе. Там якобы раздались взрывы и вспыхнул пожар, в результате чего сгорел вертолет, который стоял на аэродроме. В правительстве Молдовы тогда заявили, что не подтверждают факт атаки, а сам инцидент назвали попыткой вызвать страх и панику в регионе.

– Инцидент, во время которого сгорел вертолет и никто не пострадал, произошел на фоне длительной гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию Молдовы изнутри, отметили в ISW.

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