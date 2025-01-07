В немецком Римбасе вооруженный ножом мужчина захватил в заложники женщину - Bild

В городе Римбах, Германия, утром 7 января вооруженный ножом мужчина захватил женщину в отделении банка Volksbank. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, оцепили здание и начали переговоры со злоумышленником.

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Мужчину уже задержали. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Нападающий вошел в банк сразу после открытия и взял в заложники работницу. На место происшествия быстро прибыли полицейские силы, заблокировавшие подходы к зданию.

Жителей призвали держаться подальше от опасной зоны, пока ситуация не будет под контролем. Мотивы мужчины и его требования на тот момент были неизвестны.

По словам пресс-секретаря полиции Бернда Хохштедтера, операция закончилась без жертв. Преступник был задержан, а заложница не пострадала. Другие сотрудники банка, находившиеся в помещении во время захвата, также находятся в безопасности. Всем оказывается психологическая помощь для преодоления последствий пережитого стресса.

Напомним, на заводе Proctor & Gamble под турецким Стамбулом были спасены заложники, которых захватил неизвестный поклонник ХАМАС. После девятичасовых испытаний семерых человек освободила местная полиция.

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