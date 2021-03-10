В НАТО заговорили об изменении отношений с РФ после агрессии против Украины

В НАТО заговорили о необходимости разработки новой стратегии отношений с Россией после ее агрессивных действий в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передают "Реалии. Крым". Он отметил, что ранее в Альянсе стремились к сотрудничеству с РФ.

"Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России… Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом (2021 – Ред.) году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году", – пояснил Столтенберга.

Напомним, что ранее Украина предложила НАТО пользоваться воздушным пространством в Крыму, чтобы остановить вторжение российских диспетчеров в украинское авиапространство.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он заявил, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.