Украина предложила НАТО остановить вторжение России в воздушное пространство возле Крыма

Киев предлагает НАТО пользоваться воздушным пространством в Симферопольском районе, чтобы остановить вторжение российских диспетчеров в украинское авиапространство.

Таким образом министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил предложение, выдвинутое ранее Альянсу, передают "Крым.Реалии". Чиновник пояснил, что пока речь не идет о полетах авиации именно над оккупированным Крымом.

"Они постоянно создают препятствия нашим партнерами, авиаперевозчикам и другим странам, когда пытаются навредить в эфире. Совершают какую-то дезинформацию", – сказал министр.

По словам Криклия, Украина намерена обратить внимание на эту проблему во время учений НАТО в Черном море, которые запланированы на сентябрь.

Он уточнил, что, если в НАТО согласятся, то самолеты Альянса будут патрулировать воздушные коридоры вблизи Крыма. Однако министр добавил, что о полетах непосредственно над полуостровом речи не идет, по крайней мере, пока.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина выступила с предложением относительно полетов НАТО около Крыма в феврале во время встречи с руководством Альянса.

Позднее бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин пояснил, что самолеты вряд ли будут приближаться ближе, чем на 19 км к полуострову.