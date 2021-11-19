В НАТО задумались о размещении ядерного оружия в Восточной Европе: Россия уже отреагировала
НАТО может разместить ядерное оружие в восточноевропейских странах, если от него откажется Германия. В российском МИД уже заговорили о "нарушении договоров".
О размещении вооружений на конференции NATO Talk 2021 заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его речь транслировалась на YouTube-канале NATO News 19 ноября.
Столтенберг подчеркнул, что ожидает от Германии продление участия в системе совместного использования ядерного оружия, потому что это многосторонняя структура, которая важна для всей Европы.
"Вы, конечно, можете решить, будет ли ядерное оружие в вашей стране", – сказал он, обращаясь к Германии. Генсек добавил, что альтернатива – размещение в других странах Европы, на восток от ФРГ.
Столтенберг назвал это "эффективным ядерным зонтиком".
В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал такую возможность "нарушением договоров".
"Это значит, что для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, основного акта Россия – НАТО больше не существует", – приводит РИА Новости его слова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко заявил об угрозе наращивания ядерного потенциала России в оккупированном ею Крыму.