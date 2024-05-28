В НАТО повысили статус Косово до ассоциированного члена: что это значит

Косово стало ассоциированным членом Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса. Большинство стран поддержали решение, один голос был против, а еще 14 стран воздержались.

Об этом сообщила президент Косово Уиос Османи в X (Twitter). Она поблагодарила всех членов Парламентской ассамблеи НАТО, которые " проголосовали за повышение статуса Косово до ассоциированного члена".

"НАТО – это судьба Косово, и этот шаг гарантирует, что голос самых пронатовских людей на Земле будет услышан. Продолжим наши усилия вместе с союзниками для продолжения нашего пути к членству в НАТО", – отметила она.

Кроме того, премьер-министр Косово Альбин Курти в X написал, что эта новость особенно уместна, поскольку она поступает накануне 25-й годовщины освобождения Косово, одного из величайших достижений НАТО.

Глава Управления по делам Косово в правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что продвижение позиции Косово выявило всю двойную политику Запада, утверждая, что "ни гарантии ЕС, ни НАТО не действуют, когда речь идет о сербах".

"Мы являемся свидетелями того, как сильно, особенно в последнее время, они оказывают сильное давление на Сербию и сербский народ, потому что очевидно, что сильная Сербия во главе с Александром Вучичем является шипой в глазу для многих западных государств", – заявил он.

Справка

Стоит отметить, что Парламентская ассамблея институционально отделена от НАТО, но является важным звеном между Североатлантическим союзом и парламентами стран-членов, а также между НАТО и другими странами и институтами.

Ассоциированные члены могут представлять решения и поправки в решения. Кроме того, они могут служить специальными докладчиками, объединенными в комитеты, чтобы представлять свои перспективы в отчетах Парламентской ассамблеи НАТО.

Однако они не вправе голосовать за отчеты, резолюции или руководство Ассамблеи, а также не вносят взносы в ее бюджет.

Сейчас девять ассоциированных членов, среди них Сербия и Босния и Герцеговина. Ассамблея Косово на протяжении многих лет была делегацией наблюдателя с двумя местами. Теперь с повышением статуса можно будет расширить состав косовской делегации.

Впрочем, несколько членов Альянса, в том числе Испания, Румыния и Венгрия, до сих пор не признают независимость Косово.

Напомним, в марте 2024 года стало известно о том, что Косово впервые передаст Украине два пакета военной помощи. В них вошли грузовики, тактические и бронированные автомобили и минометные снаряды. Косово присоединилось к коалиции "Рамштайн" со второго заседания (23 мая 2022).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее лидеры Косово подписали заявление на вступление в Евросоюз. Они убеждены, что страна свободного рынка и демократических ценностей заслуживает того, чтобы и юридически стать частью цивилизованного мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!