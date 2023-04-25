Косово успешно прошло первый этап членства в Совете Европы, – Курти

Премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил, что его страна успешно проходит первый этап членства в Совете Европы. Заявку Косово поддержал комитет министров государств-членов организации.

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Голосование прошло в понедельник, 24 апреля. "За" проголосовали более двух третей министров. Об этом Курти написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Косово станет дополнительной ценностью для Совета Европы. А эта организация в свою очередь повысит в этой балканской стране ценность демократии, прав человека и верховенства права.

"Благодарю Министерство иностранных дел и диаспору, министра Герваллу, заместителя министра Ахмети и их команды за постоянную работу, а также наших партнеров и государств-членов за непоколебимую поддержку", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидеры Косово подписали заявление на вступление в Евросоюз. Они убеждены, что страна свободного рынка и демократических ценностей заслуживает того, чтобы и юридически стать частью цивилизованного мира.

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