В НАТО одобрили план обороны на случай нападения РФ на 4400 страниц: СМИ узнали его детали

Страны-члены Североатлантического Альянса разработали планы обороны, в которых подробно описывается, как союзники будут действовать в случае нападения России. По словам генерального секретаря альянса Йена Столтенберга, это "самые широкие оборонные планы после окончания Холодной войны". Их описание заняло 4400 страниц.

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Об этом сообщил немецкий таблоид Bild. В своих планах НАТО определила, как защищать критически важные места на территории альянса в чрезвычайных ситуациях.

Основные пункты плана обороны НАТО на случай нападения России:

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе получил дополнительные полномочия и в случае угрозы он сможет принимать большинство решений без предварительных консультаций со структурами альянса. Это должно позволить НАТО быстрее реагировать на угрозы, считают союзники.

Силы повышенной боевой готовности в Европе увеличат до 300 тысяч военных.

Боевые группы союзников будут поддерживать в случае нападения РФ страны "восточного фланга" альянса. Так, немецкие солдаты защитят Литву, канадские – Латвию, британцы – Эстонию, американцы – Польшу.

Обсуждается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене (первый находится в турецком Измире). Армия США уже имеет большую базу.

Германия будет важнейшим логистическим узлом.

"Все, что идет с запада на восток, должно проходить через Германию", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Если происходит чрезвычайная ситуация, перемещение оружия и солдат должно действовать быстро и надежно. Поэтому "каждый член НАТО знает, что он должен делать и в каком месте", добавил министр.

НАТО опасается не только открытой войны, но и диверсий со стороны России. Поэтому будут приняты дополнительные меры для обеспечения защиты трубопроводов и других коммуникаций. А в военно-морском командовании в Нортвуде (Великобритания) создан новый наблюдательный центр.

В НАТО также постановили, что инвестиции членов альянса в оборону должны составлять не менее 2% ВВП страны.

Альянс займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, а также усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты запаниковали из-за планов НАТО усилить границу с РФ размещением до 300 тыс. военных.

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