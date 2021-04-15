В НАТО и Евросоюзе поддержали санкции США против России

Новые санкции против России, введенные администрацией президента США Джо Байдена, нашли поддержку среди стран – членов НАТО и Европейского Союза.

На официальном сайте НАТО сказано, что участники Альянса солидарны с санкциями, все они индивидуально и коллективно принимают меры для обеспечения безопасности. Союзники также призвали Россию прекратить провокации, снизить напряженность вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму.

"Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум", – подчеркнули в НАТО.

Отмечается, что союзники продолжают работать над противодействием России, действия которой создают угрозу евроатлантической безопасности.

На сайте Евросовета сообщили, что страны Евросоюза выражают солидарность с санкциями США в связи с последствиями вредоносных киберопераций, в частности, кибероперации SolarWinds, которая, по оценке Соединенных Штатов, была проведена РФ.

"Это затронуло правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах – членах ЕС", – сказано в заявлении.

В ЕС отметили, что сейчас продолжается работа над созданием программы действий по продвижению ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках ООН.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов.

Посол США был вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с новыми американскими санкциями.

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