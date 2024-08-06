В НАТО хотят обустроить в Румынии самую большую в Европе военную авиабазу: что известно

На востоке Румынии продолжается расширение авиабазы "Михай-Когелничану", расположенной всего в 97 км от границы с Украиной. Ее превратят в крупнейшую военную базу НАТО в Европе.

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Об этом пишет британская газета The Times. Расположение базы Североатлантического союза в Румынии демонстрирует серьезный подход бывших коммунистических стран к угрозе со стороны России.

Страна-агрессор уже осудила такие действия Бухареста, назвав расширение базы "вопиющим примером агрессии со стороны НАТО". "Чем ближе она к границам России, тем больше вероятность того, что она станет одной из первых целей для ответных ударов", – заявил в начале этого года депутат Государственной думы РФ Андрей Климов.

Что известно о базе НАТО

Авиабаза "Михай-Когелничана" на востоке Румынии вдвое превзойдет по размерам базу "Рамштайн" в Германии и станет крупнейшей базой НАТО в Европе. Она находится за пределами Констанцы, главного порта страны, и уже сейчас служит штаб-квартирой для миссий НАТО по воздушному патрулированию над Черным морем.

На авиабазу в прошлом месяце прибыли два американских самолета B-52. Это тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение.

"Превращение авиабазы "Михай-Когелничану" в крепость НАТО, которая может принять 10 тысяч военнослужащих и ядерные бомбардировщики США, первоначально было задумано как ответ на российские нападения на Грузию в 2008 году и Крым в 2014 году, но проект приобрел дополнительное значение после полномасштабного в Украине в 2022 году", – говорится в статье.

Ранее, весной этого года, OBOZ.UA уже писал о том, что на территории Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе, а стоимость строительства которой составляет €2,5 миллиарда. Военный объект предполагает расширение уже имеющейся авиабазы Mihail Kogălniceanu до размера небольшого города периметром 30 километров.

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