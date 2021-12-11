В NASA наглядно показали масштаб загрязнения океана пластиком

Ученые из Мичиганского университета создали анимацию, показывающую, как пластик перемещается в океанах. Для этого исследователи использовали спутниковые данные NASA.

Специалисты смогли отследить перемещение микропластика - крошечных пластиковых фрагментов длиной менее пяти миллиметров в диаметре. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным NASA, ежегодно в океан попадает около 8 миллионов тонн пластика. Впоследствии он разрушается под воздействием солнечных лучей, волн или ветра. Опасность заключается и в том, что морские обитатели могут его принять за еду. Это может иметь смертельные последствия.

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Примечательно, что анимация показывает высокую концентрацию микропластика вокруг Южно-Китайского моря и Сиамского залива, а также на западном побережье Центральной Америки. А самое известное мусорное пятно – Большое Тихоокеанское. Оно находится между Калифорнией и Гавайями и известно потому, что через него проходит много судов.

Анимация демонстрирует расположение и концентрацию плавающего пластика с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года.

В частности, видны некоторые сезонные колебания концентраций микропластика – например, в Большом тихоокеанском мусорном пятне концентрация больше летом и ниже зимой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые нашли способ, как превратить пластик в ванилин и решить проблему загрязнения.