В Мюнхене задержали 66-летнего украинца из почти полумиллиона евро

В аэропорту Мюнхена (Германия) задержали пенсионера, перевозившего 455 000 евро наличными. Он собирался вылететь на Кипр.

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Об этом сообщила пресс-служба немецкой таможни на официальном сайте. В BILD пишут, что задержанный – гражданин Украины.

Инцидент произошел 19 ноября 2023 года. Мужчину подвергли досмотру у выхода на посадку. Гражданин утверждал, что у него "всего 300 евро". Сначала пограничники не нашли никаких дополнительных денег.

"После завершения проверки неизвестный мужчина при посадке вручил путешественнику чемодан ручной клади", – сказано в сообщении.

В чемодане между одеждой лежали пачки купюр по 20 и 50 евро. Всего таможенники нашли почти 455 000 евро наличными. Деньги были изъяты, а в отношении пенсионера возбуждено дело, предусматривающее штраф.

В таможенной службе выясняют, отмывание ли это денег, кому они принадлежат и откуда взялись.

"Мужчина не предоставил никакой информации о происхождении денег", – заявила пресс-секретарь Главного таможенного управления Мюнхена Мари Мюллер.

Как писал OBOZ.UA:

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