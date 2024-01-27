В Мюнхене задержали 66-летнего украинца из почти полумиллиона евро
В аэропорту Мюнхена (Германия) задержали пенсионера, перевозившего 455 000 евро наличными. Он собирался вылететь на Кипр.
Об этом сообщила пресс-служба немецкой таможни на официальном сайте. В BILD пишут, что задержанный – гражданин Украины.
Инцидент произошел 19 ноября 2023 года. Мужчину подвергли досмотру у выхода на посадку. Гражданин утверждал, что у него "всего 300 евро". Сначала пограничники не нашли никаких дополнительных денег.
"После завершения проверки неизвестный мужчина при посадке вручил путешественнику чемодан ручной клади", – сказано в сообщении.
В чемодане между одеждой лежали пачки купюр по 20 и 50 евро. Всего таможенники нашли почти 455 000 евро наличными. Деньги были изъяты, а в отношении пенсионера возбуждено дело, предусматривающее штраф.
В таможенной службе выясняют, отмывание ли это денег, кому они принадлежат и откуда взялись.
"Мужчина не предоставил никакой информации о происхождении денег", – заявила пресс-секретарь Главного таможенного управления Мюнхена Мари Мюллер.
Как писал OBOZ.UA:
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