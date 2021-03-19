В Мьянме на протестах убили более 200 человек, тысячи задержали. Фото

В Мьянме в протестах по всей стране уже погибли 224 человек. При этом 2258 протестующих задержали, многие были осуждены.

Как сообщает Reuters, тысячи человек прошли маршем в городе городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан. Протестные акции также организовывали в других городах страны.

На протестах полиция применяла силу и задерживала людей. По данным местных активистов, силы безопасности убили еще трех человек за минувшие сутки, 18 марта.

К тому же власти ограничили населению доступ к интернету, чтобы протестующим было сложнее организовываться.

В Евросоюзе уже приготовили ряд санкций, которые введут против военных Мьянмы. В ООН также осудили принудительные выселения, задержания и убийства протестующих.

Напомним, что в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су и других членов правительства. В армии заявили, что провели задержания в ответ на "фальсификацию выборов" и передали власть военному командиру Мин Аунг Хлаингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный переворот в Мьянме случайно попал на видео фитнес-блогера, где она показывала упражнения для утренней зарядки на фоне парламента страны