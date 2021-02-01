В Мьянме военные захватили власть и арестовали президента

В Мьянме (бывшая Бирма) военные захватили власть и арестовали президента, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су и других членов правительства.

В армии заявили, что провели задержания в ответ на "фальсификацию выборов" и передали власть военному командиру Мин Аунг Хлаингу, пишет Reuters.

Кроме того, в стране на год ввели чрезвычайное положение. Телефонная связь, интернет и телевидение в Мьянме перестало работать. В столице Нейпьидо закрылся главный торговый центр, поэтому люди бросились на рынки, чтобы запастись продуктами. Многие выстроились в очереди у банкоматов, чтобы снять наличные.

Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которая вызвала опасения государственного переворота после выборов.

Отметим, что Мьянма – многонациональное государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мали произошел военный переворот. Мятежники захватили телевидение, аэропорт и арестовали первых лиц государства во главе с президентом.