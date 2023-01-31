В МИД Украины поставили на место президента Хорватии, который заявил, что Крым не будет украинским

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в Украину, и напомнил, что у РФ есть ядерное оружие. Такие заявления делает президент государства, которое в 1990-х годах боролось за сохранение собственного государства и могло потерять в результате внешней агрессии треть своей территории.

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Удивительно, что именно глава Хорватии, которая в свое время, как сейчас Украина, защитила свою независимость, ставит под сомнение территориальную целостность Украины. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, который сообщил о том, что украинское внешнеполитическое ведомство осуждает заявление Милановича.

"Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Крым больше никогда не будет Украиной. Он также предостерег от противостояния России, имеющей ядерное оружие. Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь", – отметил Николенко.

Он напомнил, что в те тяжелые годы из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства. То же сегодня делают и украинцы.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины. В то же время мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватский народ за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", – подчеркнул Николенко.

Напомним, известный своими пророссийскими взглядами Миланович заявил, что Крым якобы больше никогда не будет частью Украины. Он также сравнил Крым с Косово, которое, по словам президента, международное сообщество "забрало у Сербии".

Кроме того, президент Хорватии издал, что "Россия – это опасная страна", но этого, по его словам, якобы никто не понимает, поэтому Европа, которая пытается отстоять справедливость и незыблемость границ суверенных государств, а также международный порядок – подвергает себя опасности.

Военная помощь Украине, которая защищается от агрессивного вторжения, мол, "только продолжает войну" и "глубоко аморальна". О "нравственности" начатой Россией захватнической войны, а также военных преступлений, которые массово совершает РФ в Украине, Миланович не сказал ничего.