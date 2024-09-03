В Монголии во время визита Путина протестующие развернули флаг Украины. Фото

Во время визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию протестующие пытались развернуть украинский флаг. Полиция и силовики препятствовали акции, проходившей в Улан-Баторе.

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Об этом сообщает Радио Свобода. 3 сентября Путин прибыл в Монголию, где его встретили со всеми почестями.

В международном аэропорту Улан-Батора для российского диктатора была развернута красная дорожка и устроен почетный караул. Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух сопровождал Путина во Дворец правительства, где они отдали честь статуе Чингисхана, после чего состоялись закрытые встречи.

Этот визит является первым для Путина в Монголию за пять лет и проходит на фоне многочисленных призывов в Монголию выполнить ордер Международного уголовного суда на арест российского президента. МКС разыскивает Путина уже 18 месяцев за незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Монголия присоединилась к Международному уголовному суду в 2003 году. С точки зрения МКС, Римского устава и международного права Путин должен быть задержан.

Напомним, еще 30 августа в МИД Украины опубликовали заявление, призвавшее Монголию выполнить обязательства по Римскому уставу Международного уголовного суда и арестовать российского диктатора Владимира Путина, когда тот прибудет в страну с визитом. Военного преступника согласно международному ордеру следует передать в суд в Гааге.

Визит Путина в Монголию стал первой поездкой российского диктатора в государство-участник Римского устава МКС после того, как в марте 2023 года суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Напомним, что Монголия, подписавшая Римский устав в 2000 году и ратифицировавшая его в 2002 году, формально должна выполнять требования Международного уголовного суда.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В МИД Украины заявили, что Монголия, не выполнившая ордер МКС на арест российского диктатора Путина, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия. Страна позволила преступнику уйти от правосудия, чем разделила ответственность за его военные преступления против Украины.

– В Европейском Союзе ранее заявили, что ожидают от Монголии исполнения обязательств по ордеру ареста Путина. Правозащитники Human Rights Watch заявили, что Улан-Батору должен запретить въезд диктатору или арестовать его, если он заедет в страну.

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