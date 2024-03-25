В Молдове заявили, что РФ сменила тактику, но не отказалась от намерения захватить их страну

Российские власти не отказались от своих намерений захватить Молдову. Кремль просто изменил тактику и ведет полномасштабную гибридную войну.

Об этом заявил в подкасте Ziarul de Gardă министр внутренних дел Молдавии Адриан Ефрос. По его словам, при этом никаких признаков военной угрозы нет.

"Мы находимся в состоянии гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Россия изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову", – отметил министр.

По его словам, в стране фиксируются попытки дестабилизации ситуации, случаи незаконного финансирования разных партий, а также намерения подкупить электорат.

При этом Ефрос подчеркнул, что на данный момент Молдове не грозит военное вторжение.

"Нет никаких признаков военной угрозы. Есть попытки вмешательства во внутренние дела, но граждане должны сохранять спокойствие и доверять правоохранительным органам", – добавил он.

Министр подчеркнул, что заявления о неспособности Кишинева справиться с кризисом можно отнести к элементам гибридной войны.

"Кремль пытается показать неспособность нашего правительства справиться с кризисом. Но это ложь, мы держим ситуацию под контролем", – заявил Ефрос.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Мая Санду считает, что Россия вскоре попытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее мнению, Кремль предпримет действия весной 2024 года, когда в Молдове стартует президентская предвыборная кампания.

В Институте изучения войны тоже считают, что Россия, вероятно, снова попытается посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове. Таким образом, РФ надеется отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине.

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