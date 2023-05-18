В Молдове заявили, что хотят поскорее вступить в ЕС из-за угрозы от России

Президент Молдовы Майя Санду выступает за то, чтобы ее страна как можно быстрее стала частью Европейского Союза – с учетом угрозы со стороны России. Политик надеется на решение о начале переговоров в ближайшие месяцы.

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Об этом она сказала в интервью AFP. Членство в ЕС, по мнению главы государства, может стать гарантией того, что Молдова не станет следующей целью РФ.

"Конечно, ничто не сравнится с происходящим в Украине, но мы видим риски и верим, что можем спасти нашу демократию только в составе ЕС", – объяснила политик. Она отметила, что Москва и дальше будет оставаться большим источником нестабильности, поэтому "нам нужно защитить себя".

Санду обвинила Кремль в попытке государственного переворота в Молдове для захвата власти. По ее словам, полномасштабная война РФ против Украины "сделала все черно-белым".

"Поэтому очень ясно, что означает свободный мир и что означает авторитарный мир для всех нас", – сказала президент.

Речь идет о событиях, связанными с "протестами оппозиции", которые на самом деле использовались российскими агентами как прикрытие. Санду подтверждала, что разведка Молдовы узнала об этих планах РФ и предупредила их.

Президент добавила, что Молдова будет пытаться решить ситуацию с оккупацией Приднестровья мирным путем. Кроме того, государство пока не пересматривает свою позицию по нейтральности, то есть о планах вступить в НАТО речь не идет.

Санду утверждает, что пока что общество устраивает это, но если люди изменят свою точку зрения, власти пересмотрят решение.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Санду заявила, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова в настоящее время находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа.

– Санду также признавала, что сегодня ее страну фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

– Еще в апреле Молдова согласилась присоединиться к группе по созданию специального трибунала для РФ за преступления страны-агрессора против Украины

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