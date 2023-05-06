'Молдова в безопасности только благодаря Украине': Санду рассказала, как Кишинев готовился к нападению России

Президент соседней с Украиной Молдовы Майя Санду заявила, что Россия могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. Политик считает, что Москва в таком случае продолжила бы экспансию и следующей целью РФ стал бы именно Кишинев.

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Об этом Санду рассказала в интервью Financial Times. Она сказала, что не верит в то, что российские оккупанты остановились бы на границе.

По словам главы государства, Молдова в настоящее время находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа и власти, а также благодаря героическим усилиям Сил обороны Украины.

"Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – подчеркнула президент Молдовы.

Она рассказала, что в первые недели полномасштабного российского вторжения, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев из Украины.

На вопрос, планировала бы Санду уехать из Молдовы в случае нападения России, она ответила, что нет.

"Я бы осталась, но мы рассчитывали на то, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния", – добавила президент.

По мнению главы государства, агрессией против Украины Кремль пытается восстановить СССР.

"А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санду заявила, что нейтралитет страны является выбором граждан, от которого власти не могут сейчас отказаться. При этом она признала, что сегодня Молдову фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

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