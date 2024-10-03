В Молдове заблокировали российские сервисы Yandex, 'Дзен' и Rutube: что происходит

В Молдове решили заблокировать сайты Rutube и "Дзен". Оба ключевых портала неразрывно связаны с российской поисковой системой Yandex.

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Об этом пишут СМИ страны. Они ссылаются на решение Службы информации и безопасности Республики.

Как отмечает один из провайдеров, в четверг, 3 октября, многие интернет-пользователи в Молдове начали наблюдать проблемы со входом на Rutube. О проблеме сообщали клиенты целого ряда фирм. Также люди не могли попасть на сайт "Кинопоиска".

Как заявляют молдавские СМИ, пользователи этих сайтов уже начали говорить о том, что Rutube "прикроют всем", а зайти на сайт можно будет только с помощью VPN. И эти опасения оказались не напрасны.

"Буквально сейчас прошла информация о том, что СИБ просит о блокировании целого ряда сайтов. В частности, это тот же Rutube, а также moldova24.online, pwa.moldova24.online, yandex.ru и dzen.ru", – говорится в сообщении молдавских. СМИ.

Справка

Yandex – это российская поисковая система, зарегистрированная в Нидерландах. Она имеет огромное количество сервисов, не только для поиска необходимой информации, но и как разные аналитики в бизнесе, а так же предоставление услуг.

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