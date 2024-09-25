Дипфейки, боты, русская музыка: в Украине создали минисериал для противодействия дезинформации

Российская спецоперация "Майдан – 3" буквально проходит на наших глазах: враги знают самые уязвимые точки украинцев и апеллируют к ним через блоггеров, ботов, заказные статьи и даже детские видеоигры, поляризуя наше общество.

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Чтобы украинцы пристальнее следили за своим инфопространством, в Украине сняли минисериал о дезинформации. Он показывает, как даже в наиболее бытовых ситуациях российская пропаганда и ИПСО влияют на мышление людей и видоизменяют нашу культуру.

Сериал состоит из пяти коротких серий, заставляющих зрителей внимательно присмотреться к своему инфопространству. Для них подготовили не просто скучные истории, а смоделировали действительно жизненные ситуации, в которых каждый узнает себя или близких. Это и влияние гиперболизированной подачи новостей на людей зрелого возраста, и прослушивание российской музыки, которая не только спонсирует войну, а размывает украинскую культуру, и дипфейки президентских обращений, и даже враждебное информационное внушение детям через видеоигры.

"Многие украинцы до сих пор не осознают, насколько сильно российская пропаганда и ИПСО на них влияют. Каждый день мы контактируем с десятками пророссийских нарративов, распространяем их не только репостамами в соцсетях, но и на кухне среди семьи. Если вы думаете, что это происходит только в последние годы – к сожалению, нет! Активное информационное влияние на нас оказывают еще с 2014 года: информационные пузыри, ботофермы, мягкая сила культуры – все это действенное оружие в войне против украинцев – Богдан Тимощук, лидер мыслей и инициатор проекта.

Информационным партнером проекта стал Киевский городской совет.

К съемкам каждой серии присоединились лидеры мнений, в том числе Маша Ефросинина, Тимур и Инна Мирошниченко, Наталья Островская, Анатолий Анатолич, Юла, Евгений Пронин, а также профессиональные актеры.

Сериал можно посмотреть на официальном сайте Киевского городского совета.