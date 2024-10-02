'Украина – это Россия, а СССР нужно возродить'. Как работала пропаганда в сериале 'Сваты', который смотрели миллионы украинцев

Для многих украинцев комедийный сериал "Сваты" тесно ассоциируется с теплыми вечерами с семьей и весельем. Он получил отдельное место в сердце миллионов людей, которые готовы были на повторе пересматривать забавные истории из жизни двух пар сватов – одних из деревни, а других из большого города. Впрочем, немногие обращали внимание на откровенные ляпы и, тем более, пропаганду, которой были усеяны все 7 сезонов сериала.

Видео дня

Кинокартина позиционирует себя как украинский продукт, но куча "ляпов" и отсылок к РФ дают понять, что Украина только была локацией для съемок и методом манипуляций. YouTube-блогер Вадим Баланюк разобрал сериал на молекулы, чтобы найти в нем российские нарративы и моменты с притеснениями украинцев.

"Украинцы – необразованные селяны, а россияне – интеллигенция"

Именно этим комплексом неполноценности, который россияне веками насаживали в головы украинцев, пропитаны все 7 сезонов "Сватов". Чтобы намекнуть на происхождение обеих семей, ставших двумя главными полюсами в кинокартине, создатели сделали это через фамилии.

"Для того чтобы лучше понимать контекст, нам стоит разобрать эти две семьи отдельно. Думаю, вы не удивитесь, что семья из маленького села носит украинскую фамилию Будько. Их изображают как невоспитанных, хамовитых, кричащих людей, которые постоянно "гакают" и "шокают". Они живут в селе Кучугуры. И хотя авторы сериала намеренно не сообщают, в какой стране происходят события, в Украине или в России, все же некоторые детали выдают место жительства Будьков. Когда нам показывают отделение полиции в Кучугурах, сзади мы можем заметить карту. А если присмотреться, то понятно, что это карта Украины. А именно Кировоградская область", – рассказал блогер.

Он также отметил, что в одной из серий в кадр попал дорожный указатель, ведущий в деревню Лебяже. Населенный пункт с таким названием, как отмечает Вадим Баланюк, в Харьковской области. Об этом также свидетельствует история знакомства Валюхи и Ивана: "Здравствуйте! А в Харьков к тете Веры в сад кто ездил, а?"

В частности, "моментами они поют украинские народные песни, ходят в украинских вышиванках, а жители Кучугур разговаривают специфическим говором, употребляя украинские слова и фразы".

"В то же время семья из большого города носит исторически русскую фамилию Ковалевы. Их изображают как интеллигентную пару, которая работает в университете. В большинстве случаев они говорят спокойно, взвешенно и, конечно, литературным русским языком. Неудивительно, что эта интеллигенция часто высмеивает Будьков за их сельское происхождение", – заметил блогер.

Он также отметил, что из-за сюжета и мест съемок непонятно, где жили обе семьи. Однако существуют определенные моменты, указывающие на то, что большинство событий происходит в России.

"В общем понятно, что Будько – украинцы, однако почему-то они ездят на российских номерах. У Вали почему-то российский паспорт, да еще и родилась она 12 июня в День России. Я не думаю, что это просто совпадение. Кроме того, Иван сам по непонятным причинам называет эту территорию Россией: "Где я? В России! В России! Боже, в России!", – отметил Баланюк.

Из Украины в Россию всего несколько триколоров и рубли

"В какой стране живут Ковалевы – тоже загадка. По сценарию, в пригороде столицы. Какой столице – не понятно. То ли Киева, потому что на витринах и плакатах куча надписей на украинском (а еще Киев легко узнать по пейзажам), или Москвы, потому что везде российские флаги, даже на столе ректора университета. Позади героев часто можно заметить цены в гривнах, однако считают они все почему-то в рублях", – обратил внимание блогер.

В сериале Украину с украиноязычными вывесками и культурой пытались представить как Россию. Более того, в одном из эпизодов величественный Мариинский парк с видом на Днепр сумели назвать названием московской станции метро.

"Вот мы видим Почтовую площадь в Киеве, где ходят корабли с российскими флагами. А вот мы видим, как Женя (по сюжету внучка. – Ред.) договаривается о встрече на "Маяковке". Это такое метро в Москве. Но встречаются они в Мариинскому парку в Киеве. Вот они катаются на катамаранах в парке Нивки, а вот Иван приезжает в Национальный университет биоресурсов и природопользование Украины. Даже улица видна. "Ну какая же Москва красивая". По крайней мере, такое мнение может сложиться. Это как раз тот пример, когда украинцы полностью создали русский культурный продукт. Это не то, что показывает братские народы, это просто объединяет полностью культурное пространство. И очень легко может сложиться мнение, что Украина – это часть России", – подчеркнул блогер.

"Реформа" полицейской формы

"Парадокс. Это даже можно проследить за шевронами полицейских. Сначала вообще никаких шевронов не было, потом добавили какие-нибудь нейтральные, потом попадались украинские, а потом все шевроны резко стали российскими", – проследил Баланюк.

Не Украина и Россия, а Советский Союз

Звучит такой диалог между украинцем и Иваном Будько:

– Гоша! Меликене, Украина.

– Ваня! Кучугури, Советский Союз.

То есть сам Иван Будько говорит, что он якобы из Советского Союза и этим после распада СССР заявляет, что ничего не произошло и россияне и украинцы – "один народ".

"Сваты" это такой собирательный образ гомосоветикус, когда нет ни одного разделения. Ни территориального, ни ментального. Перед собой мы видим особый вид – человек советский – или в народе просто "вата". Возможно, именно поэтому во многих сериях просто рандомно появляются где-нибудь советские коммунистические символы и плакаты. Этот сериал не просто размывал границы, он как будто готовил почву к их полному отсутствию", – прокомментировал блогер.

Культ войны среди детей

"Была даже целая серия, где воспитывали патриотическую молодежь. Близнецы (внуки. – Ред.) решили посмотреть фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", но Ивана это, конечно, не устроило: "А что вы смотрели? – "Бесславных ублюдков" с Брэдом Питтом. – Что название, что фильм! Сейчас идете, моете компьютер с хлоркой и загружаете фильм "Они сражались за родину", – рассказал блогер об одном из эпизодов: – И так, во Второй мировой войне победил не только Советский Союз, но и европейцы, и американцы. Ну и, конечно, уже никто не вспоминает, что Сталин изначально был союзником Гитлера".

События этой же серии происходили в музее Второй мировой войны, который размещался в Родине-Мать. Там дети надели военную форму и взяли в руки оружие.

Ранее OBOZ.UA подробно расписывал, как российские звезды сериала "Сваты" отреагировали на войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!