Молдова отказалась продать Украине истребители, чтобы "не раздражать РФ" – СМИ

Украина пыталась купить у Молдовы ненужные ей истребители Миг-29, чтобы отремонтировать и пустить в бой. Однако Кишинев якобы отказал Киеву с формулировкой: "Мы не хотим раздражать Россию".

Такой инцидент, по данным "Европейской правды", произошел еще в первые дни полномасштабного российского вторжения. Официально информация подтверждена не была.

Журналисты отметили, что на балансе Молдовы после распада СССР находилось более 30 самолетов МиГ-29. Большинство из них уже куплены Соединенными Штатами, но шесть остались в собственности страны.

Возможно, некоторым из них необходим ремонт, однако Украина все равно была готова выкупить истребители, чтобы бороться с агрессором.

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Источники ЕП сообщили, что Киев официально обращался с таким предложением к Кишиневу, но получил отказ.

При этом ранее Молдова сама пыталась продать указанные самолеты, объявляла аукцион, но покупатель не нашелся. В стране даже звучали мнения об их утилизации.

Как писал OBOZREVATEL: