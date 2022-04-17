Молдова отказалась продать Украине истребители, чтобы "не раздражать РФ" – СМИ
Украина пыталась купить у Молдовы ненужные ей истребители Миг-29, чтобы отремонтировать и пустить в бой. Однако Кишинев якобы отказал Киеву с формулировкой: "Мы не хотим раздражать Россию".
Такой инцидент, по данным "Европейской правды", произошел еще в первые дни полномасштабного российского вторжения. Официально информация подтверждена не была.
Журналисты отметили, что на балансе Молдовы после распада СССР находилось более 30 самолетов МиГ-29. Большинство из них уже куплены Соединенными Штатами, но шесть остались в собственности страны.
Возможно, некоторым из них необходим ремонт, однако Украина все равно была готова выкупить истребители, чтобы бороться с агрессором.
Источники ЕП сообщили, что Киев официально обращался с таким предложением к Кишиневу, но получил отказ.
При этом ранее Молдова сама пыталась продать указанные самолеты, объявляла аукцион, но покупатель не нашелся. В стране даже звучали мнения об их утилизации.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее украинский военный летчик с позывным "Джус" записал видеообращение к международным партнерам нашего государства.
Пилот истребителя отметил: россияне имеют преимущество в воздухе, поэтому для победы над оккупантами Украине нужны новые самолеты. Военный призвал помочь приблизить победу над агрессором и предоставить необходимую технику.