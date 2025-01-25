В Молдове в ДТП попал автобус Киев – Кишинев: есть пострадавшие

В субботу, 25 января, возле села Пересечино Оргиевского района Молдовы на трассе попал в аварию рейсовый автобус, следовавший из Киева в Кишинев. Машина съехала с дороги в кювет, из-за чего двое пассажиров получили травмы.

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Как сообщает NewsMaker, о ДТП им сообщила пассажирка автобуса. Позже пресс-секретарь районной полиции Елена Беетреу подтвердила факт аварии, в которую попало украинское авто.

Очевидница рассказала, что водитель заснул за рулем и не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части.

В полиции добавили, что авто сбило дорожный знак и протаранило ограждение.

"По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управлявший автобусом маршрута "Киев-Кишинев", следовавший из города Бельц в Кишинев, при неизвестных обстоятельствах потерял контроль над управлением. Автобус съехал с проезжей части, врезался в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем съехал в кювет", – сообщила Беетреу.

Известно, что в аварии пострадали два пассажира автобуса, мужчина и женщина. Их доставили в ближайшую районную больницу для оказания помощи.

Водителя автобуса правоохранители проверили на алкоголь, было установлено, что он трезв. Полиция проводит расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на Буковине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там в городе Кицмань водитель микроавтобуса допустил наезд на пешехода. От полученных травм 50-летний мужчина скончался в больнице. По данному факту правоохранители начали уголовное производство.

Напомним также, что 24 января трагически оборвалось в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия жизни блоггерки Анны Жук, более известной как Аннет. Анна и Владимир двигались в собственном автомобиле по трассе Харьков – Киев, однако, по предварительным данным, во время обгона мужчина не справился с управлением.

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