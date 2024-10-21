Молдова идет на второй тур выборов президента: кто будет противостоять Санду

В первом туре выборов президента Молдовы, который состоялся 20 октября, предварительные результаты ЦИК не предвещают никому из кандидатов более 50% голосов. Очевидно, состоится второй тур между Майей Санду и Александром Стояногло.

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Нынешняя глава страны, которая представляет партию "Действие и солидарность", набрала 38.23% поддержки (после обработки 91% протоколов), а ее оппонент, пророссийский политик Стояногло ("Партия социалистов") – 28.57%. Результаты публиковались на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы в режиме онлайн.

Проевропейская Санду, которая открыто поддерживает Украину, – ожидаемая фаворитка этих выборов. Свою нынешнюю кампанию она строила на теме европейской интеграции Молдовы.

Один из представителей оппозиции, бывший генпрокурор страны Стояногло имеет имидж новичка в политике и честного борца с преступностью в прошлом (уголовное дело против него было, но оно рассыпалось).

В голосовании в первом туре поучаствовало около 1,6 млн граждан (явка составила примерно 52%), среди которых больше женщин (54.55%), чем мужчин (45.45%).

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