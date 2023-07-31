В Молдове продлят чрезвычайное положение из-за вторжения РФ в Украину: есть риски для страны

В соседней с Украиной Молдове планируют продлить чрезвычайное положение, который было введено на территории страны 24 февраля 2022 года – в первый день полномасштабного вторжения войск России в Украину. Решение будет рассмотрено парламентом в понедельник, 31 июля.

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Об этом сообщил молдавский телеканал TV8. С такой инициативой выступило правительство страны. Режим могут продлить еще на 60 дней.

Там объяснили необходимость продления чрезвычайного положения тем, что в контексте войны в Украине сохраняются риски для национальной безопасности Молдовы.

"Молдова по-прежнему подвергается гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническому насилию. В то же время война в Украине может помешать поставкам в Республику Молдова природного газа и электроэнергии", – говорится в правительственном документе.

Как известно, режим чрезвычайного положения впервые был введен в стране 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения в Украину. С тех пор его неоднократно продлевали.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Мая Санду в 500 день полномасштабного вторжения РФ в Украину поблагодарила украинцев за мир в своей стране.

Санда подчеркнула, что война России в Украине привела к смерти среди невиновного гражданского населения и военных преступлений, в частности, в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. По ее словам, жестокая война сеет смерть и террор.

Также она заявляла, что Россия задумывала устроить государственный переворот в Молдове, чтобы свергнуть власть, которая выбрала проевропейский курс. Однако несмотря на неудачные попытки агрессор может вскоре повторить свои коварные планы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санду заявила, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова сейчас находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа.

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