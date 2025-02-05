В Молдове после возвращения из России задержали брата экс-президента Додона: в чем его обвиняют

В Молдове сотрудники Антикоррупционной прокуратуры задержали Александра Додона, брата бывшего президента страны Игоря Додона. Это произошло в аэропорту Кишинева после возвращения Додона из России.

Видео дня

Он проходит по делу о незаконном обогащении, в котором обвиняется экс-глава государства. Об этом сообщает TV8 со ссылкой на заместителя руководителя Антикоррупционной прокуратуры Василе Плевана.

Отмечается, что Александр Додон имеет статус обвиняемого в этом деле.

"Он не явился в следственные органы, в связи с чем было вынесено постановление о его задержании для предъявления обвинения", – сказал Плеван.

Сейчас брат экс-президента находится в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией.

В 2022 года правоохранители провели обыски в доме Игоря Додона в рамках расследования по делу о коррупции, государственной измене и незаконном обогащении. Прокуроры заявили об изъятии крупных сумм денег и предметов роскоши на несколько десятков миллионов леев.

Впоследствии супругу экс-президента Галину Додон признали соучастницей в деле о незаконном обогащении, возбужденном против ее мужа. Оба они отрицают свою вину.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску посягнул на территориальную целостность Украины. По мнению ультраправого пророссийского политика, некоторые украинские регионы якобы могут "присоединиться" к Румынии.

Позже Джорджеску сказал, что его противоречивые заявления относительно раздела Украины касались "абсолютно теоретической гипотезы".

Тем не менее, на его слова отреагировал бывший президент, лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон. Он заявил, что некоторые из упомянутых политиком земель Украины якобы "исторически молдавские".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!