В мире мощно поддержали Украину в войне с Россией митингами и сбором средств. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Мир
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В мире мощно поддержали Украину в войне с Россией митингами и сбором средств. Фото и видео
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В Чехии провели благотворительный концерт со сбором средств для Украины, которая ведет войну против России. Нашу страну активно поддерживают и в других европейских странах.

В программе концерта в Праге было около 200 участников, передают Сeske Noviny. Все средства направят фонду SOS Ukraine (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в рамках концерта в столице Чехии только за один час удалось собрать 96 миллионов чешских крон (более 125 млн грн).

Сбор средств на концерте в Праге.
Видео дня

Доходы от специального благотворительного концерта пойдут в фонд SOS Ukraine некоммерческой организации People in Need, которая с начала Великой отечественной войны Украины (с 24 февраля) собрала 600 миллионов крон (790 млн грн).

Концерт в Праге.

В то же время мэр Вильнюса Ремигиюс Шимасюс на дороге напротив российского посольства написал: "Путин, тебя ждет Гаага".

Мэр Вильнюса написал Путина ''приветствие''.

"Наш город всегда поддерживает искусство, особенно искусство, которое несет в себе послание мира", – сказал он Reuters.

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