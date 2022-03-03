В Минске задержали матерей беларусских солдат, которые пришли в храм помолиться за мир. Фото

В четверг, 3 марта, в столице Беларуси Минске задержали матерей беларусских солдат, которые молились за мир в Украине в Кафедральном соборе на Немиге. Силовики схватили на выходе из храма троих женщин.

Об этом сообщает "Белсат". Отмечается, что ОМОН и правоохранители присутствовали в соборе под видом гражданских – пары людей среднего возраста, а также дежурили снаружи.

К храму также стянули большое количество милиции и транспорта.

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Задерживать прихожанок начали после окончания службы. Священник просил отпустить женщин, но его не послушали.

Матери военнослужащих молились в храмах по всей Беларуси за прекращение войны в Украине, развязанной Россией, и за невмешательство их страны в этот конфликт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Беларуси получили приказ о пересечении границы с Украиной. В лесистой местности уже разместили 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, но беларусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками.

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