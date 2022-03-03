Белорусские военные получили приказ пресечь границу Украины, но устроили бунт – Генштаб

Вооруженные силы Беларуси получили приказ о пересечении границы с Украиной. В лесистой местности уже разместили 38 отдельную десантно-штурмовую бригаду, но белорусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 3 марта. Как отмечается, бригада расположена по ту сторону украинско-белорусской границы и уже получила соответствующий приказ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По имеющейся информации командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы", – рассказали в Генштабе.

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В то же время, морально-психологическое состояние десантников – низкое, они не желают выполнять роль российских наемников, а большинство из них заговорили о прекращении контрактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о распространении слухов между белорусами о том, что Украина планирует бомбить Гомель и Мозырь. Вероятно, россияне готовят провокацию и сами обстреляют Беларусь, чтобы настроить белорусов против нашей страны.