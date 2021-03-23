В Минске власти согнали людей на пикеты посольств Украины и США. Фото и видео

Под посольством Украины в Минске 23 марта прошел согнанный властями Беларуси митинг якобы из-за сожжения 48 человек в Одессе в 2014 году.

Об этом в Telegram написал политтехнолог Тарас Березовец. Вместе с тем местные каналы сообщают, что ряд белорусов в это же время пикетировал и американское диппредставительство (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Пришедшие под официальными флагами скандировали: "Зеленский враг украинского народа!", "Руки прочь от Беларуси!", "Где убийцы Одессы?", "Майдан не пройдет!" и прочее", – написал он.

В белорусском Telegram-канале "Желтые сливы" рассказали о требованиях митингующих в Минске. По их словам, "ни один преступник не был наказан за события 2 мая 2014 года в Одессе". При этом люди сравнивали те события с сожжением белорусской деревни Хатынь в 1943 году.

"Одесса – Хатынь ХХI века", "Фашизм не пройдет!", "Украина – колония США", "Зеленский – марионетка США" – с такими плакатами люди вышли под украинское посольство", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что к пикетирующим вышел украинский посол Игорь Кизим и, по данным источника, "сказал, что в 2014 году в Одессе пострадали "колорады и ватники".

Примечательно, что в это же время митинг состоялся и возле посольства США в Минске – люди пришли выразить свой протест "против вмешательства во внутренние дела Беларуси".

"Белорусы также возмущены позицией США по поддержке "фашистского реванша". Американская и украинская делегации – единственные, кто голосует в ООН против резолюции о недопустимости героизации нацизма", – заявляется в посте упомянутого белорусского Telegram-канала.

Напомним:

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения, в ходе которых погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Стычки в центре города состоялись под вечер между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны, и пророссийскими активистами – с другой.

Позже была названа причина, по которой Россия не смогла разжечь в Одессе вооруженное противостояние.

В 2018 Генеральная прокуратура сообщила о подозрении трем экс-руководителям структурных подразделений управления МВД в Одесской области в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году 2 мая люди в условиях карантина из-за коронавируса почтили память погибших в 2014-м в Доме профсоюзов, возложив к зданию цветы. На протяжении дня было зафиксировано несколько стычек.