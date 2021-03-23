У Мінську влада зігнала людей на пікети посольств України і США. Фото і відео

Під посольством України в Мінську 23 березня пройшов зігнаний владою Білорусі мітинг нібито через спалення 48 осіб в Одесі в 2014 році.

Про це в Telegram написав політтехнолог Тарас Березовець. Разом із тим місцеві канали повідомляють, що низка білорусів у цей же час пікетувала й американське диппредставництво (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Ті, хто прийшов під офіційними прапорами, скандували: "Зеленський ворог українського народу!", "Руки геть від Білорусі!", "Де вбивці Одеси?", "Майдан не пройде!" тощо", – написав він.

У білоруському Telegram-каналі "Жовті сливи" розповіли про вимоги мітингувальників в Мінську. За їхніми словами, "жоден злочинець не був покараний за події 2 травня 2014 року в Одесі". Водночас люди порівнювали ті події зі спаленням білоруського села Хатинь у 1943 році.

"Одеса – Хатинь ХХI століття", "Фашизм не пройде!", "Україна – колонія США", "Зеленський – маріонетка США" – з такими плакатами люди вийшли під українське посольство", – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що до пікетувальників вийшов український посол Ігор Кизим і, за даними джерела, "сказав, що в 2014 році в Одесі постраждали "колоради і ватники".

Примітно, що в цей же час мітинг відбувся і біля посольства США в Мінську – люди прийшли висловити свій протест "проти втручання у внутрішні справи Білорусі".

"Білоруси також обурені позицією США щодо підтримки "фашистського реваншу". Американська та українська делегації – єдині, хто голосує в ООН проти резолюції про неприпустимість героїзації нацизму", – заявляється в пості згаданого білоруського Telegram-каналу.

Нагадаємо:

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові зіткнення, під час яких загинули 48 осіб, ще 247 постраждали. Сутички в центрі міста відбулися під вечір між учасниками проукраїнської акції, уболівальниками ФК "Чорноморець" і "Металіст" із одного боку, і проросійськими активістами – з іншого.

Пізніше було названо причину, через яку Росія не змогла розпалити в Одесі збройне протистояння.

У 2018-му Генеральна прокуратура повідомила про підозру трьом екскерівникам структурних підрозділів управління МВС в Одеській області через трагічні події 2 травня 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік 2 травня люди в умовах карантину через коронавірус вшанували пам'ять загиблих у 2014-му в Будинку профспілок, поклавши до будівлі квіти. Протягом дня було зафіксовано декілька сутичок.