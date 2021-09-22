В Минобороны Великобритании отстранили сотрудника из-за утечки данных более 250 афганских переводчиков

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес извинился за утечку данных более 250 афганских переводчиков, работавших на британские силы. Он заявил, что из-за этого инцидента одного из сотрудников министерства обороны отстранили от должности.

Об этом сообщил британский телеканал новостей BBC News. Отмечается, что из-за неправильной отправки в электронном письме 250 афганским переводчикам, который должны были переслать так, чтобы каждому получателю был виден только его электронный адрес, оказались видны адреса электронных ящиков, имена и фото других получателей.

После этого всем получателям этого письма посоветовали удалить электронную почту и изменить адрес.

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По данным издания, некоторые из афганцев, чья информация была обнародована, уже прячутся от талибов после того, как боевики в прошлом месяце взяли под контроль страну.

"Я прошу прощения у тех афганцев, которые пострадали от этой утечки данных, и мы сейчас работаем с ними, чтобы дать рекомендации по безопасности", — сказал министр обороны Великобритании, выступая перед членами парламента.

Он также заявил, что один из сотрудников министерства обороны был отстранен от должности в связи с инцидентом.

Министр обороны заверил парламент, что система по эвакуации афганцев, которые помогали британцам, продолжит действовать независимо от количества кандидатов на эвакуацию.

"Мы должны вывести этих переводчиков, иначе на них будут охотиться и убивать", — сказал он депутатам и предложил использовать "тайные средства", чтобы доставить их в безопасное место, если обычные методы будут недоступны.

Как сообщал OBOZREVATEL, талибы запретили женщинам в мэрии Кабула выходить на работу. Исключение сделали только для сотрудниц, которых нельзя заменить мужчинами.