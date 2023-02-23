В МИДе призвали Китай проверять факты и не транслировать российские фейки о контрабанде западного оружия

В министерстве иностранных дел Китая распространили российский фейк о западной военной помощи Украине. Согласно заявлению китайских дипломатов, через Украину западное оружие якобы контрабандой переправляется преступным группировкам в Европе и других регионах.

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В украинском МИД выразили протест из-за подобных обвинений и опровергли выдумки о контрабанде оружия. Позицию Украины по этому поводу высказал спикер МИД Олег Николенко.

Он опроверг распространенное МИД Китая заявление о том, что оружие, поставляемое США в Украину, якобы контрабандными путями попадает в руки преступных группировок в Европе и других частях света.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия", – подчеркнул Николенко.

Он акцентировал, что Китай сознательно или бессознательно стал орудием в распространении российских фейков об Украине, которые государство-агрессор пытается использовать для остановки помощи нашему государству со стороны западных партнеров.

"Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы взорвать международную военную помощь Украины. Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды", – резюмировал представитель МИД Украины.

Напомним, ранее в США заявили, что располагают информацией, что Китай рассматривает возможность поставки РФ летального оружия. В Штатах также предупредили Пекин о последствиях такого шага.

С призывами к власти КНР воздержаться от поддержки государства-агрессора выступили также в Германии. Глава немецкого МИД Анналена Бербок подчеркнула, что как член Совета Безопасности Китай несет ответственность за мир во всем мире в ситуации, которая сложилась в связи с российской агрессивной войной. И не может поддерживать государство, цинично нарушающее международное право.

В то же время Китай возразил, что рассматривает предоставление России летального оружия для использования в войне против Украины. Там также подчеркнули, что Штаты не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.