В МИД подтвердили захват четырех граждан Украины в Сомали: что происходит

Министерство иностранных дел Украины подтверждает захват четырех своих граждан на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам. Все они были членами экипажа вертолета Миссии ООН, потерпевшего крушение.

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Об этом в своем Facebook сообщил спикер ведомства Олег Николенко. Он также добавил, что их личности установлены.

"Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев", - сообщил дипломат.

По его словам, вертолет принадлежит украинской частной компании, выполнявшей контракт на перевозку по заказу ООН. В настоящее время посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", - резюмировал ситуацию Николенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января, в центральной части Сомали, вооруженная исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила вертолет Организации Объединенных Наций. На борту находились девять пассажиров, включая военнослужащих и постороннего подрядчика.

Кроме того, в июне 2023 года в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на базу Африканского Союза погибли 54 миротворца из Уганды. Кровавый инцидент произошел в сомалийском городе Барааве.

Также сообщалось, что два года назад в столице Сомали террорист-смертник совершил нападение на колонну службы безопасности ООН. В результате теракта с использованием автомобиля, загруженного взрывчаткой, по меньшей мере восемь человек погибли и 17 ранены.