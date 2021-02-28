В Мексике посреди улицы расстреляли 10 человек
В субботу, 27 февраля, в мексиканском муниципалитете Тонала прямо посреди улицы расстреляли 10 человек.
Как сообщается на сайте генеральной прокуратуры Гвадалахары, тела мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены на тротуаре.
Кроме того, в доме рядом нашли несовершеннолетнего, который получил ранения. Также известно о еще двух пострадавших, парне и девушке, которым была оказана медицинская помощь.
На данный момент известно, что огонь открыли из длинноствольного оружия пассажиры проезжавшего мимо грузовика.
Тела жертв передадут на судебно-медицинскую экспертизу и проведут идентификацию их личностей.
Расследование массового убийства находится на контроле генпрокуратуры.
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года четыре футболисты погибли и еще трое были ранены в результате перестрелки, состоявшейся в районе Уриангато штата Гуанахуато в центральной части Мексики.
В ноябре в историческом центре Мехико обнаружили останки тел двух подростков, которые считались пропавшими. Их расчленили и разложили в контейнеры для кур.
В октябре в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси нашли 12 человеческих тел в двух заброшенных автомобильных фургонах.