В Мексике на выборах президента побеждает ученая Клаудия Шейнбаум: что о ней известно

В Мексике большинство голосов на выборах президента получила Клаудия Шейнбаум – от 58,3 до 60,7%. Представительница партии действующего главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) станет первой женщиной на посту президента Мексики.

Главной конкуренткой Шейнбаум была экс-сенаторка Сочитль Гальвес из альянса правых партий "Сила и сердце за Мексику". За нее проголосовали от 26,6 до 28,6% избирателей. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила избирательная комиссия страны, передает AP. Официальный результат будет объявлен 8 июня.

Шейнбаум 61 год, она внучка еврейских иммигрантов, бежавших из Европы. Является ученой-климатологом, специалисткой по охране окружающей среды; ранее занимала должность мэра Мехико. В 2007 году вместе с коллегами из Межправительственной группы экспертов по изменению климата получила Нобелевскую премию мира.

"Мы, женщины, заняли пост президента. Мы будем править для всех", – сказала Шейнбаум после оглашения предварительных результатов, выступая перед сторонниками на Сокало – центральной площади Мехико.

Она сказала, что будет работать над "строительством мира" в раздираемой преступностью Мексике и приложит усилия для развития "многообразной и демократической" страны.

Ее оппонентка Гальвес утром 3 июня признала поражение, но пообещала, что продолжит "защищать демократию".

"Я сказала [Шейнбаум], что вижу Мексику, полную боли и насилия, и что надеюсь, что она сможет решить серьезные проблемы нашего народа", – заявила представительница оппозиции.

Шейнбаум как кандидат от правящей партии выступала за продолжение политического курса, установленного на протяжении последних шести лет ее наставником, действующим президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Сторонники оппозиции критиковали ее за это, а многие даже сомневались в самостоятельности Шейнбаум как политического игрока.

"Карьера Шейнбаум во многом связана с действующим президентом, и она в течение многих лет поддерживала своего ментора, с которым знакома еще со студенческих лет... Во время пребывания Обрадора на должности в Мексике вырос уровень преступности и ужесточили деятельность наркокартели. Это сказалось даже на предвыборной борьбе – за всю электоральную кампанию убиты по меньшей мере 34 кандидата на разные должности", – отметили в Deutsche Welle.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 12 мая в Литве состоялись выборы президента. Избиратели переизбрали на эту должность главу государства Гитанаса Науседу. За него проголосовали более 74% граждан.

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