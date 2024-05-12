В Литве начались президентские выборы и референдум: все детали

В Литве 12 мая проходят выборы, в ходе которых граждане будут выбирать главу государства на ближайшие 5 лет. Согласно последним опросам, фаворитом избирательной гонки является действующий глава государства Гитанас Науседа.

Кроме того, в этот день граждане Литвы смогут принять участие в референдуме. Об этом сообщает издание Delfi.

На должность президента Литвы претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Гитанас Науседа; выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните; представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас; самовыдвиженец Игнас Вегеле; самовыдвиженец Эдуардас Вайтку; основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис Гедримас Еглинскас, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы"; председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

Победителем будет считается кандидат, получивший более 50 % голосов. В случае, если ни одному из кандидатов не удалось достичь большинства, через две недели организуется второй тур, в который обычно выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре.

Также в ходе первого тура президентских выборов проводится и референдум о множественном гражданстве. Предлагается исключить из Конституции положение, запрещающее иметь двойное гражданство.

По информации Deutsche Welle, в центре предвыборной кампании была война в Украине и ее последствия для национальной безопасности Литвы, а также социально-политические темы.

Аналитики обращают внимание, что Литва является членом Евросоюза и НАТО и граничит с российским эксклавом Калининградская область и Беларусью. В ближайшие годы эта страна станет важной базой для возможных военных операций НАТО. На фоне изменений ситуации в сфере безопасности в Европе и агрессивных действий России Германия пообещала дислоцировать на территории Литвы бригаду бундесвера численностью до пяти тысяч военнослужащих.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна присоединится к инициативе по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны для защиты неба от ракетных и дроновых атак России. Что именно предусматривает помощь от Вильнюса в этом вопросе, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 11 апреля Зеленский провел встречу в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед участием в саммите Триморья. Главные обсуждаемые темы – это укрепление украинской ПВО, обеспечение насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидация международной поддержки нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, литовский президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните уверены, что Литва должна помочь Украине вернуть мужчин с украинским гражданством призывного возраста, живущих за границей.

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