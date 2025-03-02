Саммит в поддержку Украины в Лондоне: стали известны темы обсуждения

В Лондоне 2 марта состоится саммит, посвященный поддержке Украины. В ходе мероприятия европейские политики хотят активизировать свои усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

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Во время саммита страны Европы намерены принять решения касательно гарантий безопасности для Украины и санкций в отношении России. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Премьер-министр Кир Стармер инициировал саммит, чтобы вновь заявить о своей непоколебимой поддержке Украины и решимости найти путь, который положит конец незаконной войне России и гарантирует Украине прочный мир, основанный на суверенитете и безопасности.

На саммите будут обсуждаться различные темы, в частности, укрепление позиций Украины, включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию. Также на саммите обсудят необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое обеспечит постоянный мир и гарантии, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих нападений РФ. Еще одной темой обсуждения станут дальнейшие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

Накануне саммита Великобритания уже ясно дала понять, что готова поддержать будущую безопасность Украины посредством присутствия там войск. Премьер-министр Стармер заявил, что сейчас приближается переломный этап войны, во время которого необходимо оказать поддержку Украине и поставить ее в максимально сильную позицию.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 1 марта провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он пообщался по телефону с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что Стармер пытался убедить президентов США и Украины вернуться за стол переговоров после их перепалки в Белом доме 28 февраля. В конце концов Лондон "потерпел неудачу" в попытке спасти украинско-американское экономическое соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора между Украиной и Великобританией. Это займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен с доходов, полученных от замороженных российских активов.

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