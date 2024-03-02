В Лондоне произошла стрельба с преследованием: ранения получили случайные прохожие

В пятницу, 1 марта, в Клепхеме на юге Лондона произошла стрельба во время полицейской погони – правоохранители преследовали злоумышленника на мопеде. Ранения получили трое случайных прохожих.

Об этом сообщает BBC. Огонь из дробовика в сторону людей открыл беглец, это произошло в районе Clapham Common South Side. Тогда были ранены два человека.

Вскоре стало известно и о третьем пострадавшем.

"Лондонская служба скорой помощи доставила двоих раненых в большой травматологический центр. Еще одного доставили в госпиталь", – говорится в сообщении.

На месте стрельбы было обнаружено огнестрельное оружие, сообщили в полиции. Двое подозреваемых скрылись с места происшествия.

"В окруженном районе осталось большое количество экстренных служб. Группы криминалистов работали в пабе The Belle Vue и вокруг него, но пока никого не задержали", – пишет BBC.

По последним данным, правоохранители продолжали поиски двоих подозреваемых.

Как сообщал OBOZ.UA, Израили на трассе возле Иерусалима трое вооруженных палестинцев открыли огонь по израильтянам, застрявшим в пробке на контрольно-пропускном пункте между Маале-Адумимом и столицей. Вследствие этого погиб один человек, еще 11 человек получили ранения, среди них – беременная женщина.

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