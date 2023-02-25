В Лондоне появилась улица в честь Украины: это новый адрес посольства РФ. Фото
В Лондоне улицу недалеко от посольства страны-агрессора России переименовали в честь Украины. Улица, которая будет носить название Kyiv Road, охватывает небольшой участок Bayswater Road W2.
Примечательно, что посольство РФ будет использовать для корреспонденции именно этот адрес. Об этом сообщили в посольстве Украины в Британии.
"В этот день Лондон и Соединенное Королевство – в синих и желтых цветах. Повод – грустный, но настроение – решительное! Сегодня улица в Вестминстере – центральном районе британской столицы получила новое название – Kyiv Road", – говорится в сообщении.
Лидер городского совета Вестминстера Адам Хуг после вступления в должность в мае 2022 года пообещал переименовать Вестминстерскую улицу в ознаменование российско-украинской войны.
Он сказал, что просьба о новом названии поступила от самой украинской общины, добавив, что "Вестминстер является домом для украинцев, перемещенных в результате войны, и наши жители открыли свои сердца и свои двери для тех, кто спасается бегством от путинской военной машины".
Адам Хуг добавил, что городской совет хотел "показать народу Украины, что их борьба занимает ведущее место в нашем городе", и смена названия была частью "древней традиции" Лондона отмечать "важные моменты или фигуры в истории".
Член Вестминстерского совета по вопросам труда Пол Димолденберг, отвечая на вопрос, был ли выбор места умышленным, сказал: "Конечно, да. Мы хотим послать сигнал Путину и народу России, что мы солидарны с народом Украины".
Следует отметить, что улицу перед посольством России также покрасили в цвета флага Украины. Автомобили в одном направлении двигались желтой полосой, а в противоположном – синей.
Как сообщал OBOZREVATEL, рижская дума поддержала страдающую от военных действий со стороны России Украину и решила переименовать одну из улиц в честь героизма украинского народа. Примечательно, что название будет изменено на том участке, на котором расположено посольство Российской Федерации в Латвии.
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