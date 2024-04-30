В Лондоне мужчина с мачете напал на людей, погиб ребенок: появились подробности

На северо-востоке Лондона (Англия) в районе станции метро Hainault утром 30 апреля мужчина с мачете напал на гражданских и двух офицеров. В больнице умер 13-летний мальчик, получивший ножевое ранение; травмированы еще четыре человека (среди них двое правоохранителей).

Как передает Sky News, об этом заявил главный суперинтендант (высшее офицерское звание полиции общественной безопасности) Стюарт Белл. 36-летний подозреваемый арестован.

Инцидент не считается "целенаправленной атакой" или террористическим актом. Сначала полиция получила сообщение, что автомобиль въехал в дом, пишет Reuters. Прибывший на место экипаж задержал вооруженного мужчину.

"Я знаю, что община испытает шок и тревогу. Мы не считаем, что существует какая-то постоянная угроза гражданам", – сказала представительница лондонской полиции Аде Аделекан.

Стюарт Белл отметил, что двое офицеров полиции, пострадавшие в результате нападения, имеют "серьезные травмы", их должны прооперировать, но угрозы для жизни нет.

По состоянию на 30 апреля в медучреждении также оставались двое потерпевших граждан.

"Я высоко оцениваю невероятную храбрость не только полицейских, но и других сотрудников службы экстренной помощи, которые были на месте происшествия сегодня утром", – подчеркнул представитель правоохранительного органа.

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли отреагировал на трагедию, заявив, что получает сводки о расследовании и "думает о пострадавших".

Премьер-министр страны Риши Сунак назвал нападение "шокирующим инцидентом". "Мои мысли с пострадавшими и их семьями. Такому насилию нет места на наших улицах", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, 13 апреля в Сиднее (Австралия) в торговом центре Westfield Bondi Junction мужчина с ножом напал на людей. Погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Преступник действовал в одиночку. Его застрелили правоохранители.

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