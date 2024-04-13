В Сиднее неадекватный мужчина с ножом напал на людей: сообщают о погибших
В Сиднее (Австралия) в торговом центре Westfield Bondi Junction 13 апреля мужчина с ножом напал на людей. Погибли пять человек, еще несколько получили ранения.
Преступник, который, предварительно, действовал в одиночку, был застрелен правоохранителями. Об этом пишет ABC News со ссылкой на брифинг помощника комиссара Энтони Кука, представителя местной полиции.
Инцидент произошел около 16:00 (по местному времени). Часть людей из ТЦ срочно эвакуировали, однако некоторые оказались в ловушке.
На место выехали десятки полицейских, на крышах соседних домов расположились снайперы. Корреспондент ABC заявила, что вокруг царил хаос: в районе торгового центра толпилось множество людей, ожидающих услышать о своих близких, которые оставались внутри здания.
Исполняющая обязанности премьер-министра Австралии Пенни Шарп отреагировала на нападение, отметив, что шокирована новостями.
"Мои мысли и мысли правительства Нового Южного Уэльса сейчас с жертвами, их семьями и службами быстрого реагирования, а также с теми, кто, возможно, был свидетелем этих ужасных событий", – передала политик слова поддержки.
На пресс-конференции помощник комиссара Кук заявил о пяти жертвах и еще нескольких пострадавших. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом и/или критическом состоянии.
"Из предварительного расследования следует, что этот человек действовал в одиночку", – сказал правоохранитель о преступнике.
По информации СМИ, серди пострадавших якобы есть девятимесячный ребенок. Шестым погибшим стал сам нападавший. Daily Mail Online передает, что женщина-коп, старшая инспектор полиции, в одиночку задержала мужчину после того, как он убил пятерых покупателей. Она застрелила преступника в коридоре ТЦ после того, как он повернулся к ней и поднял нож.
Как писал OBOZ.UA, в начале апреля в финском городе Вантаа произошла стрельба в школе, в результате которой один ребенок погиб, еще двое пострадали. Подозреваемый в преступлении – 12-летний школьник.
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