В Лондоне евреев призвали не проводить массовые свадьбы из-за вспышки COVID-19. Видео

Лондонский раввин Хершел Глюк призвал членов еврейской общины в районе Стэмфорд-хилл, в котором зафиксирован один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в городе, воздержаться от проведения массовых свадеб.

В указанном районе проживает самое многочисленное сообщество хасидов в Европе. Именно там в январе полиция пресекла еврейскую свадьбу на 150 человек, пишет ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Издание отмечает, что у него в распоряжении есть еще одно видео со свадебной вечеринке, которая состоялась в январе.

По словам Глюка, свадьбы имеют огромное значение в иудаизме и об этом говорится в Торе. "Нам необходимо и очень желанно проводить свадьбы – но сейчас придется подождать", – сказал раввин.

Предполагается, что проведение многолюдных свадеб могло быть спровоцировано ошибочным юридическим советом в местных газетах, где говорилось, что на праздник можно "пригласить столько гостей, сколько хочется", потому что его можно считать совместной молитвой.

Согласно действующим правилам религиозные церемонии разрешены в стране, но только при условии соблюдения правил социального дистанцирования. А вот проведение свадеб прямо запрещено за исключением особых случаев, но и тогда в них могут участвовать не более 6 человек.

В свою очередь источник рассказал изданию, что свадьбы в местном еврейском сообществе во время карантина проводили каждый вечер.

Отметим, что сейчас Великобритания находится на четвертом месте по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. По данным на 15 февраля, в стране зафиксировано более 4 млн заражений (почти 10 тысяч за сутки), при этом выздоровели почти 2,2 млн и скончались более 117 тысяч пациентов.

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