В столице Ливии Триполи 12 февраля было совершено вооруженное нападение на госминистра по делам кабинета министров страны Аделя Джуму. По имеющейся информации, министр получил ранения и был госпитализирован.

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В настоящее время состояние здоровья Джумы стабильное, сообщает Reuters. В свою очередь, Вarrons уточняет, что Джума получил пулевое ранение в ногу. Органы безопасности "приступили к расследованию для выявления обстоятельств инцидента и розыска виновных", цитируют издания заявление правительства страны.

В частности, правительство национального единства решительно осудило нападение, во время которого, по его определению, "неизвестная группа стреляла прямо в автомобиль государственного министра" Аделя Джумы.

Кроме заявления о расследовании "для розыска виновных", в правительстве отметили, что "никакие попытки, угрожающие безопасности и стабильности государства, не будут допущены".

Джума работает в правительстве с марта 2021 года, он руководит координацией между офисом премьер-министра страны и другими министерствами Ливии. Именно этот чиновник считается ближайшим советником премьера страны Абделя Хамида ад-Дбейбы.

В африканской Ливии нередки покушения на должностных лиц на фоне общей политической нестабильности. В частности, в апреле прошлого года произошли вооруженные нападения на дом и офис племянника и советника премьера Ибрагима Дбейбы.

А в 2021 году министр внутренних дел тогдашнего правительства Фатхи Башага чудом выжил во время покушения на него, которое произошло, как и в случае с Джумой, на шоссе в Триполи.

Как сообщал OBOZ.UA, военное командование страны-агрессора РФ опрокинуло свою технику и вооружение из Сирии в Африку, в частности в Ливию. Грузы увозились самолетами и кораблями.

Считается, что Россия усиливает свое влияние в африканском регионе, взимая свои вооружения в Ливию. Кроме того, наладив контакты с местным правительством, Кремль активно использует коррупционные схемы в ливийской нефтяной отрасли для финансирования собственной деятельности.

Также РФ активно продвигает возможность установления своих военных баз на территории восточной Ливии. Соединенные Штаты рассматривают это как угрозу, поскольку это позволит Москве совершать шпионаж на всей территории Евросоюза.

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