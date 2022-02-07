В Ливии обнаружили партию гашиша с портретом Путина: в сети волна шуток

В ливийском городе Эль-Мардж обнаружили крупную партию гашиша – 323 упаковки. Каждая упаковка была завернута в пленку с изображением российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщило издание libyaobserver.ly со ссылкой на информацию Главного управления уголовных расследований Эль-Марджа. Как отмечается, "находку" обнаружил на берегу Средиземного моря местный житель.

В материале также сказано, что несколько дней назад на востоке страны также нашли большую партию гашиша. На ней были наклеены фотографии колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Эту партию обнаружили на берегу городов Тальмита и Бутраба.

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Как уточняют журналисты, вероятно, произошло затопление в море партии контрабандного гашиша, которая предназначалась для одного из наркоторговцев.

В сети эта информация вызвала волну шуток. На Facebook-странице TJournal пользователи предполагали, что на фото показан адресат, напомнили о водке с названием "Путинка", и отмечали, что на обратной стороне пачки должно быть написано "плати налоги".

"В этой новости прекрасно все!", "Это типа адресат?", "Это реклама. Есть же водка "Путинка", теперь вот и это", "А с обратной стороны пачки написано "плати налоги", "Шутка про план Путина", "Как икона – оберегает и защищает", – писали пользователи в сети.

"Сначала были наркотики с портретом Пабло Эскобара, а теперь в Эль-Мардже, на северо-востоке Ливии, найдена партия гашиша с изображением *уйла", – написал в Facebook Сарван Мискярли.

Напомним, в 2019 году в посольстве России в Аргентине нашли 400 кг кокаина. Позже выяснились скандальные подробности инцидента, в частности, стало известно, что самолет, который занимался поставками наркотиков, совпадает с номером суден, которые обслуживают первых лиц РФ, в том числе главу МИД Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко заявил о непричастности к 2 тоннам кокаина, которые были обнаружены в Бельгии с изображением логотипов политической партии.