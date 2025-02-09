В Ливане впервые за два года сформировали постоянное правительство: президент страны озвучил возложенные на него задачи

В Ливане впервые сформировано постоянное правительство после двух лет управления временного кабинета. Его назначил премьер-министр Наваф Салам.

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Об этом сообщает издание Barron's. Ливанский премьер пообещал восстановить доверие международного сообщества после экономического упадка, вызванного годами коррупцией и бесхозяйственностью.

"Я надеюсь, что это будет правительство реформ и спасения", – подчеркнул Салам.

Он добавил, что правительство будет стремиться "восстановить доверие между гражданами и государством, между Ливаном и его арабским окружением, а также между Ливаном и международным сообществом".

Президент страны Джозеф Аун подписал указ о создании правительства с 24 министрами, а первое заседание нового кабинета состоится во вторник, 11 февраля. Для достижения полномочий правительство должно в течение 30 дней подготовить совместное заявление министров, которое будет вынесено на голосование в парламенте для получения вотумного доверия.

Отмечается, что в правительство вошли пять женщин. Кроме того, бывший депутат Ясин Джабер, имеющий тесные связи с союзником группировки "Хезболла" – движением "Амаль", назначен на должность министра финансов.

Напомним, 27 января стало известно, что США объявили о продлении действия соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. В частности, соглашение между странами будет действовать до 18 февраля 2025 года. К тому же ливанское, израильское и американское правительства начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади выразил мнение, что намерение президента США Дональда Трампа остановить конфликты и войны в мире может быть воплощено на Ближнем Востоке. Он считает, что решение проблемы между Израилем и Палестиной положит базу для прекращения других конфликтов в мире.

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